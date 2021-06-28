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    اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020

    وزير النقل اللبناني يبحث مع وفد روسي المساعدات اللازمة في مرفأي بيروت وطرابلس

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    بحث وزير النقل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار مع وفد استثماري وتقني روسي المساعدات اللازمة بمرفأي بيروت وطرابلس.

    ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، فإن الوزير اللبناني استقبل سفير روسيا في لبنان ألكسندر روداكوف مع وفد ضم ممثلين عن شركات استثمارية روسية تعنى بالبنى التحتية وشؤون المرافئ والنقل والطاقة.

    و قال الوزير نجار بعد اللقاء: "تشرفت باستقبال السفير الروسي على راس وفد من شركات استثمارية عملاقة وخبراء تقنيين بشؤون المرافئ والنقل والطاقة، لهم علاقة بدراسة المرافئ. وابدى الوفد رغبته بالتعاون مع لبنان وتقديم كل المساعدات اللازمة بمرفأي بيروت وطرابلس"، مشيرا إلى "ان الوفد التقني المتخصص بشؤون المرافئ سيقضي ثلاثة أيام في مرفأ بيروت وثلاثة أيام في مرفأ طرابلس لدرس إمكانية إنشاء إهراءات جديدة للقمح في بيروت وطرابلس لاستكمال المعلومات المتبقية للدراسة السابقة".

    وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بها (روسيا) كدولة عظمى وبالشركات والتكنولوجيا الروسية، معتبرا "ان مرافئهم من أهم مرافئ العالم والتجهيزات الروسية هي الاحداث عالميا، آملا "تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن تكون فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لصالح لبنان وجلب استثمارات ومساعدات خارجية لأن الوضع الاقتصادي أصبح صعب جدا".

    كما شكر المدير العام لشركة (Hydro engineering and construction) أندريه متسغر، الوزير على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أنها "الزيارة الثانية له للبنان وأنهم على استعداد بدعم كل ما هو مطلوب خصوصا أن شركاتنا تتعامل بشكل كامل مع الحكومة الروسية"، آملا "حل كل المشاكل التي يعاني منها لبنان وأن فريق الخبراء الروس سيتواجدون في طرابلس وبيروت للمساعدة بالتنسيق مع الخبراء في وزارة النقل".

    وأعلن أن "الطيران الروسي سيزيد عدد الرحلات وأول رحلة أتت إلى لبنان بعد فيروس كورونا كان الوفد الروسي على متنها"، معربا عن أمله في "أن يكون التعاون بين روسيا ولبنان فعالا".

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