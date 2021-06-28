العثور على عشرات الحمير مسلوخة في مصر يثير جدلا واسعا ومخاوف

أثار نبأ العثور على عشرات الحمير مذبوحة ومسلوخة في منطقة في صعيد مصر، جدلا واسعا ومخاوف لدى المواطنين من استخدام لحومها في محال الشواء.

وعثر المواطنون في نجع عرب الخور، في محافظة سوهاج (جنوبا)، أمس الأحد، على عشرات الحمير مذبوحة ومسلوخة الجلد.

من جانبه قال الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في مديرية الطب البيطري في سوهاج، في تصريحات لموقع "مصراوي" إنه جرى الانتقال إلى مكان العثور على الحمير المذبوحة في المكان المشار إليه.

وأضاف أنه بمعاينة المكان، تبين العثور على جثث 30 حمارًا مذبوحًا، ومفقود الجلد فقط، ولا يوجد أي نقص أو اختفاء من باقي أجزاء أجسام الحيوانات.

وأكد حمدي أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة هو تجارة الجلود وليس تجارة اللحوم، وهو ما تؤكده سلامة أجسام الحيوانات، مشيرًا إلى أن الواقعة يرجح ارتكابها مساء أمس السبت.

وتابع مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في مديرية الطب البيطري في سوهاج أنه جرى إخطار الجهات المختصة.