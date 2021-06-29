مصر: وفاة الملياردير أنسي ساويرس

ونقلت وسائل إعلام مصرية ، عن عائلة ساويرس، قولها إن العزاء سيكون مقتصرا على أفراد العائلة فقط ولم يحدد موعده بعد حتى الآن.

من حهته، قال رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، شريف دوس، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر توفى"، دون المزيد من التفاصيل.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة"، التي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.