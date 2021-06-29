السعودية تمنع المشاركين في أعمال موسم الحج من أداء المناسك

وقالت مصادر محلية إنه يمنع على المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام أداء مناسك الحج، كما يمنع عليهم استضافة الحجاج في مقراتهم.
وأضافت المصادر، أن القرار يهدف إلى المحافظة على الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة لهذا الموسم وأن لا تتجاوز 60 ألف حاج وحاجة، وهو العدد، الذي حددته المملكة ضمن الضوابط الأمنية المعتمدة في خطة موسم حج هذا العام.
ووفق القرار، ستقوم كل جهة مشاركة في أعمال الحج بمنع منسوبيها وموظفيها من تأدية المناسك، وتتابع تطبيق المنع.
مصادر لـ"#سبق": منع المشاركين في أعمال #الحج من أداء النسك.https://t.co/VPmTo2P9Wd pic.twitter.com/HAbQ8UQGUZ— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 29, 2021
ويقتصر منع أداء مناسك الحج في العادة على العمالة الموسمية التي تصل إلى المملكة للعمل في موسم الحج، كي لا ينشغلوا عن أداء مهامهم، سيما السائقين وعمال الصيانة والنظافة بهدف الحفاظ على توفير الخدمات خلال الحج.
ويضم الفريق الضخم للعاملين في مواسم الحج رجال أمن وطواقم صحية وفرقا خدمية، كان عددهم يصل لـ300 ألف شخص في مواسم الحج الطبيعية، التي كان عدد الحجاج فيها يتجاوز المليوني حاج وحاجة.
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