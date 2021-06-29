الرئيس التونسي يرسل طائرة عسكرية إلى ألمانيا لإنقاذ بلاده من كورونا

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، قيام الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإرسال طائرة عسكرية إلى ألمانيا، على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية المنشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، فقد وجه الرئيس التونسي قيس سعيد تعليمات "بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس".

ونوه البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "متابعته المتواصلة لتطوّر الوضع الصحي الدقيق ببلادنا (تونس) نتيجة الانتشار السريع لـ كوفيد-19".

وكشف البيان عن تحركات تونسية دولية من أجل الحد من انتشار الفيروس، حيث كثفت الرئاسة التونسية من "مساعيها وتحركاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوفير تجهيزات طبية متنوّعة لفائدة (لصالح) مختلف المستشفيات الجامعية والجهوية ببلادنا لمساعدتها على المواجهة الناجعة لهذه الجائحة".

وأشار البيان إلى وجود تنسيق حالي بين وزارة الصحة التونسية والسلطات الإيطالية من أجل نقل معدات طبية إلى البلاد.

وبحسب البيان، فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمخرجات الزيارة الرسمية التي أداها الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى روما في شهر يونيو/ حزيران الجاري.