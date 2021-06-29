رئيس الوزراء الفلسطيني يتسلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات

تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء تقرير لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، للتحقيق في ظروف وفاة الناشط السياسي نزار بنات.

غزة - سبوتنيك. وقالت وكالة وفا للأنباء إن رئيس الوزراء سيقوم بإحالة التقرير كما هو إلى الجهات الجزائية في القضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني ما يضمن تحقيق العدالة.

وأشارت وفا، إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني وجه الشكر للجنة التحقيق على سرعة إنجازها لعملها، مؤكدا احترام القانون وحقوق الإنسان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون بحق كل من تثبت إدانته.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المحاسبة في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات في الضفة الغربية.

وحثت الوزارة في بيان صحفي، الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التعامل بشكل مهني مع المتظاهرين والمحتجين وكذلك الصحفيين الذين يغطون الأحداث في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة: "منزعجون من تقارير عن استعمال الأمن الفلسطيني العنف ضد محتجين وصحفيين".

وأدت حادثة وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقال الأجهزة الأمنية له الأسبوع الماضي، إلى اندلاع مظاهرات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما قوبلت برفض دولي لما وصفته بالـ "انتهاك للحريات العامة".

ويعتبر نزار بنات ناشط سياسي وحقوقي فلسطيني ومهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، نشط ضد مشروع التسوية التي تقوده السلطة الفلسطينية، ويميل للفكر القومي.

كما يعتبر من أهم النشطاء البارزين المعارضين للسلطة الفلسطينية، وكان يهاجم سياسات السلطة وأشخاصها وصفهم بالنافذين فيها بالفساد، وهو نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.