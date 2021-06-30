ضاحي خلفان: الحوثي وظيفته الشتم

هاجم القائد السابق في شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، مجددا، جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقال ضاحي خلفان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إذا كنت حوثيا فإن حديثك الشتم وكلامك السب وأخلاقك القذف".

اذا كنت حوثيا فإن حديثك الشتم وكلامك السب وأخلاقك القذف. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 30, 2021

​وكان ضاحي خلفان، كشف مؤخرا عن توقعاته بشأن نهاية جماعة "أنصار الله" اليمنية. وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "نهاية الحوثي ستكون كنهاية الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح... ما لا يسمع الكلام.. ينتظر.. نصحت المرحوم علي عبد الله صالح.. قلت له سيقتلك الحوثي.. لكنه لم يسمع.. الآن أقول سيقتل الحوثي".

وعندما سأله أحد متابعيه أن مقتل الحوثي سيكون على يد من، أجابه ضاحي خلفان: "العلم عند الله".

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية ضد جماعة "الحوثيين"، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي وصفت الأوضاع في اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.