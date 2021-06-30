اشتباكات بين القوات العراقية ومجموعة إرهابية شمالي بغداد... صور

اشتبكت القوات العراقية، مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو/حزيران، مع مجموعة إرهابية في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، أكدت تحرك مجموعة إرهابية في منطقة تل بتار بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

© Photo عملية أمنية في العراق

وأوضحت الخلية أن المجموعة الإرهابية كانت تنوي الدخول إلى المنطقة لتنفيذ عملية إرهابية.

وأضافت الخلية أنه "على إثر ذلك تحركت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء، وقوة من لواء مغاوير القيادة وقوة من الحشد الشعبي، باتجاه المجموعة الإرهابية واشتبكت معها وأصابت عددا منهم، مما اضطر المجموعة للفرار باتجاه منطقة ذات طبيعة جغرافية معقدة".

© Photo عملية أمنية ضد داعش

وأفادت، بإن المجموعة الإرهابية خلفت ورائها بندقية وجعبة فيها أثار دماء ومواد غذائية.

وقامت القوات الأمنيه بملاحقة هذه المجموعة الإرهابية، بهدف إلقاء القبض عليهم.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.