العراق يعلن موعد إجراء جديد بخصوص المسافرين

وفي تصريحات نقلتها وكالة "شفق نيوز" العراقية لمدير إعلام سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، فإن هذا الإجراء سيكون جاريا ابتداءً من شهر تشرين الأول المقبل.

ونوه إلى أن هذا الإجراء يجب أن يضاف إليه إرشادات الدولة المراد السفر إليها، مشيرا إلى وجود بعض الدول التي تطلب فحص "بي سي آر" وبعض الدول التي تطلب "بطاقة التلقيح"، وقال: "بالنسبة للدول التي تطلب فحص "بي سي أر" للمسافرين، فعليهم النزول عند رغبتها حتى إن كان يمتلك بطاقة التلقيح، لعدم قدرتنا على إجبار هذه الدول بما يخص شؤونها".

وقررت الحكومة العراقية، مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، فرض لقاح كورونا على الموظفين والهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس والطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.