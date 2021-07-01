الكويت تزيد عدد رحلاتها إلى بيروت دعما للبنان

أعلنت دولة الكويت، اليوم الخميس، عن افتتاح خط طيران خاص مع ​بيروت​، وذلك لزيادة السعة الاستيعابية لعدد الركاب في ظل جائحة ​كورونا​.

وذكرت وكالة "النشرة" أن السفير اللبناني لدى الكويت، هادي هاشم​، افتتح خط الطيران بين الكويت و​بيروت​ الخاص بـ"طيران الجزيرة" لزيادة السعة الاستيعابية لعدد الركاب في ظل جائحة ​كورونا​،

كما اعتمدت الشركة الكويتية خيارا إضافيا للسواح والمغتربين الذين يرغبون بقضاء فصل الصيف في لبنان، وبدخول طيران الجزيزة ازداد عدد الرحلات إلى 6 أسبوعيا.

ومن جانبه، لفت هاشم إلى أنهم "تواصلوا مع إدارة طيران الجزيرة لعودتها إلى بيروت، حتى نتمكن لتلبية حاجة الجالية اللبنانية والأشقاء الكويتيين الراغبين بزيارة لبنان"، مشدداً على أن "لبنان يبقى وجهة جذابة للشعب الكويتي على الرغم من التحديات التي يواجهها حاليا".

ودعا هاشم السياح الكويتيين إلى "تمضية الصيف بلبنان والاستفادة من خدماته السياحية، التي أصبحت بمتناول كل الفئات، وحافظت على نوعيتها المميزة وجودتها العالية"، منوهاً بـ "المحبة الخاصة التي يحظى بها الكويتيون في قلوب اللبنانيين".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: "نتطلع إلى تسيير رحلاتنا إلى بيروت التي تُعد إحدى الوجهات الصيفية الأكثر طلباً من قبل المسافرين الذين يتوجهون إليها للسياحة أو لزيارة العائلة والأصدقاء".

وشدد راماشاندران على أن "بيروت كانت واحدة من أولى الوجهات التي شغّلت طيران الجزيرة خط رحلات إليها في عام 2006، ولا يزال الطلب عليها قوياً إلى يومنا هذا. ويتطلع طيارو وطواقم طيران الجزيرة الذين تم تحصينهم جميعاً بالترحيب بالعملاء على متن رحلات بيروت".