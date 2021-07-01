"تيار المستقبل" يصدر بيانا بشأن أحداث مدينة طرابلس اللبنانية

أصدرت قيادة "تيارالمستقبل" في طرابلس شمالي لبنان، اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيه أن المدينة لن تتحول صندوق بريد لرسائل الفوضى والخراب.

ونقلت وكالة "لبنان 24" بيان "تيار المستقبل" في طرابلس، الذي جاء فيه: "إن ما يحدث في طرابلس اليوم، يؤلمنا جميعا كأهل لهذه المدينة التي لن يستطيع أحد إذلالها أو إخضاعها، أو استخدام أبنائها في أجندات مشبوهة تسعى إلى الفوضى، بعيدا عن ثقافتهم وقيمهم الإنسانية والوطنية الحريصة على السلم الأهلي".

وأضاف البيان: "لا شك أن الجميع يعاني من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة، وطرابلس أكثر من تعاني، وأهلها صابرون وصامدون منذ سنوات على تقصير الدولة بحقها، وقد ثاروا، في أجمل المشهديات الوطنية في ساحاتها، من أجل الحصول على حقوقهم بالعيش الكريم، لا من أجل الفوضى والتخريب والاعتداء على جيشنا الوطني ومؤسساتنا العامة والخاصة".

وأكد المجتمعون أن "طرابلس "عروس الثورة" لا يمكن أن تتحول إلى صندوق بريد لرسائل الفوضى والخراب، ولا أداة ضغط في العملية السياسية المرتبطة بمخاض تأليف حكومة إنقاذ، لذا نهيب بأبنائها، التنبه لما يحاك لها من مخططات ومؤامرات تستدرج الفتنة، وتفويت الفرصة على كل الغرباء عنها والطارئين عليها ممن يعملون على ضرب أمنها وسلامها واستقرارها".

وتابع البيان: "قوتنا تكون بدعم جيشنا لمنع محاولات خطف طرابلس، والتلاعب بمصيرها، والخروج من القعر المالي والاقتصادي، يكون اليوم برفع الصوت عاليا حيال كل من يعطل تشكيل حكومة المهمة بقيادة الرئيس المكلف سعد الحريري بحسب الدستور، من أجل الضغط عليهم للإفراج عن التشكيلة الحكومية التي يحتاجها اللبنانيون لوقف الانهيار وإعادة وضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي، بعد ما وصله من انحدار في ظل سياسات هذا العهد التي لا تقيم أي وزن لمعاناة اللبنانيين، ولا سيما الطرابلسيين خصوصاً، وأهل الشمال عموما".

وختم البيان: "دعوة صريحة وصادقة إلى كل فاعليات طرابلس السياسية والاقتصادية للعمل معا والتخفيف من وطأة الأزمة القائمة، على أمل أن تنهض طرابلس من كبوتها، كما نهضت في كل المرات السابقة، وأن يحميها الله، ويحمي أهلها من كل شر".