الجيش اللبناني يعلن عن إطلاق رحلات جوية فوق لبنان مقابل أجر بالدولار

أطلق الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أولى رحلاته الجوية السياحية على متن طوافته العسكرية الخاصة تحت شعار "لبنان… من فوق".

ونشر الجيش اللبناني على صفحته الشخصية على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" إعلانا ترويجيا عن الرحلات السياحية بعنوان "لبنان من فوق"، التي ستنطلق ابتداءًا من 1 يوليو/تموز.

رحلة سياحية لمدة ١٥ دقيقة على متن طوافة نوع Raven

لمزيد من التفاصيل، زيارة الرابط التالي:https://t.co/T47HqXgDnb#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/zXE7ddepuS — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 30, 2021

وبحسب الإعلان على موقع الجيش اللبناني، ستستمر الرحلة السياحية لمدة 15 دقيقة على متن طوافة من نوع "Raven"، حيث ستتكون كل رحلة من 3 أشخاص كحد أقصى والعمر المسموح به لمن يرغب بخوض هذه التجربة فهو 3 أعوام فما فوق.

وستنطلق الرحلات من عمشيت وهي إحدى بلدات قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان، وقاعدة رياق الجوية. وتبلغ كلفتها 150 دولارا.

ويمكن للراغبين تسجيل أسمائهم على منصة خاصة.

ويأتي انخراط الجيش اللبناني في ميدان السياحة كآخر وسائل البحث عن التمويل والدولارات، بعد انهيار ميزانية الجيش اللبناني وعدم إقرارها من قبل البرلمان والحكومة اللبنانية.