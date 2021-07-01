الأرصاد المصرية تحذر المصريين... اليوم التحام منخفضي الهند والسودان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس، من التحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان.

وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد التحام المنخفضين، الأمر الذي سيسفر عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة، بحسب موقع "مصراوي".

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر بشكل كبير على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد ٤٤ درجة.

وأضافت الهيئة أن فترات سطوع الشمس تزداد خلال اليوم الخميس، بالإضافة إلى عدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار، مرجعة السبب إلى التحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان بقيم ضغطية منخفضة، كما يرافقه احترار في طبقات الجو العليا يؤدي إلى هذه الزيادة في درجات الحرارة.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونصحوا بالإكثار من تناول المشروبات الباردة.