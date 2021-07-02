عزل معتمدية غمراسن التونسية

قررت سلطات الصحة في تونس تطويق وعزل معتمدية غمراسن، بعد تزايد حالات الإصابة بـ"كورونا" فيها.

ونقل موقع راديو "موزاييك" أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تطاوين التونسية قررت عزل معتمدية غمراسن أمام تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وقررت اللجنة فرض الحجر الصحي الموجه بالمعتمدية مع تطويق كافة مناطقها وعزلها وذلك ابتداء من يوم غد السبت 3 يوليو/تموز وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

يذكر أن ولاية تطاوين كانت قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة شخصين حاملين للفيروس.

وكانت الحكومة التونسية قد قررت، يوم الثلاثاء الماضي، تمديد ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس "كورونا"، بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، وبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من أمس الخميس.

وقالت الحكومة إنها قررت "حظر كافة التجمعات حتى 11 يوليو/تموز".

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى، قائلا إن "البلاد لن تتحمله".