التيار الوطني الحر يدعو الحريري إلى العودة لتأليف حكومة

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان المجلس السياسي في ​التيار الوطني الحر الذي أكد خلال اجتماعة عن تحسسه المشاكل اليومية التي يعانيها ​اللبنانيون​ في ظلّ أزمة غير مسبوقة وتفهمه لكل غضب شعبي.

وشدد التيار على أنه لن يترك أي وسيلة تشريعية كما فعل في موضوع ​البطاقة التمويلية​ أو أي وسيلة عمليّة لترشيد الدعم​، وتثبيت صمود الناس. كما دعا التيار رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤوليّاته بالإسراع ب​تأليف​ حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنهوض.