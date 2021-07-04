قناة عبرية تكشف آلية نقل الأموال القطرية إلى غزة

بعث نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، برسالة تهديد واضحة إلى الأهالي في قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، عن بينيت، خلال استهلاله لجلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم، أن إسرائيل لن تقبل، دوما، استمرار عمليات عنف بالونات الغاز الحارقة، والمسيرات الشعبية وعمليات الإرباك الليلي المنطلقة من قطاع غزة، بدعوى أنه سيقابل تلك العمليات الفلسطينية برد قاس.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومة بلاده تقوم بالتنسيق مع جهات دولية مختلفة، بهدف إيجاد حلول سريعة وناجعة تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة، موضحا أنه لن يقبل بنقل الأموال عبر حقائب للقطاع، وذلك في إشارة للأموال القطرية.

وأشار نفتالي بينيت إلى أن هناك الكثير من الأعمال التي ورثها عن حكومة بنيامين نتنياهو، أهمها نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة عبر الحقائب، لافتا إلى أنه سينهي هذا الأمر، وبأن هناك آليات جديدة لنقل تلك الأموال إلى القطاع.

وسبق لوسائل إعلام عبرية أن أكدت، أمس السبت، أن صندوق الأمم المتحدة سيقوم بصرف أو نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة عبر مصارفه أو بنوكه، ضمن آلية جديدة لنقل الأموال إلى مستحقيها، دون مرورها على حركة حماس.