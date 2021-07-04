الديوان الأميري الكويتي ينعى أميرا

أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء اليوم الأحد، عن وفاة الشيخ فيصل محمد عبد العزيز المالك الصباح.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلاله بأن الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح، والذى توفى عن عمر ناهز 63 عاما.

الديوان الأميري ينعى المغفور له الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح https://t.co/9KqBriblEA#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 4, 2021

وجاء في بيان الديوان الأميري الكويتي، أن جثمان الأمير الراحل فيصل المالك الصباح، سيوارى الثرى، غدا الاثنين، في الساعة التاسعة صباحا، مشيرا إلى أن التعازي سيتم استقبالها عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة.