الأرصاد المصرية تعلن عن "تحسن طفيف" في درجات الحرارة

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مصر، الدكتور محمود شاهين، إن الأسبوع الجاري سيشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة.

وأوضح شاهين، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن غالبية أنحاء الجمهورية تشهد خلال الأيام الجارية تحسنا طفيفا في الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة كانت خلال الـ72 ساعة الماضية، لافتا إلى وصول درجة الحرارة العظمى على بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية.

وأكد شاهين أنه رغم هذا الانخفاض النسبي في درجات الحرارة، سيظل الطقس شديد الحرارة نهارًا.

ولفت إلى أن الارتفاع الحالي في معدلات الرطوبة "أمر طبيعي" في ظل تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.