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    المانجو

    أزمة المانجو في مصر... الزراعة: "كلوا براحتكم"... ونائبة تقدم طلب إحاطة

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    قال المتحدث باسم وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي، في مصر، محمد القرش، إن فاكهة المانجو الموجودة في مصر آمنة.

    ونصح القرش المواطنين بتناول المانجو "دون خوف"، وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC": "كلوا مانجو براحتكم والمنتجات المصرية كافة تشهد طفرة ملحوظة".

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    وتحدثت تقرير عن أزمة يعاني منها محصول المانجو هذا العام بسبب انتشار "العفن الهبابي"، وهو ما أثر بشكل سلبي على المحصول وبالتالي على الفلاحين.

    وتقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس بشأن انتشار هذا المرض، مطالبة برد من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بحسب موقع "المصري اليوم"

    وقالت النائبة إن "العفن الهبابي"، مرض يصيب الأشجار وناتج من انتشار حشرة المن وهي حشرة تترك سائل لزج عفن يتسبب في سد مسام الأوراث ويمنع عملية التمثيل الغذائي الضوئي وبالتالي يؤثر على عملية الإثمار وإنتاجية المحصول، وأشارت إلى أن المرض يقضي على شيحة الشجرة وعلى أزهارها حتى وصل نسبة الإزهار في نوع المانجو الزبدة صفر% داخل بعض الحدائق.

    وأكدت النائبة أن "هذه ليست المرة الاولي... فمحصول المانجو يعاني منذ حوالي ثلاث سنوات من الانهيار الشديد بسبب مرض الهباب الأسود، وخسارة المحصول بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والكهرباء والعمالة والمبيدات جميعها يوضح مدى الخسارة التي يتكبدها الفلاح حالياً أثناء زراعته للمانجو".

    فيما أرجع المتحدث باسم وزارة الزراعة وجود "العفن الهبابي" على بعض ثمرات المانجو إلى عدم الرعاية من صاحب المزرعة أو المحصول.

    وأكد القرش أن "نسبة العفن الهبابي غير مؤثرة على المحصول"، موضحا بأن "القضاء على العفن يكون بغسل المانجو بأنواع مختلفة من المطهرات، إضافة إلى أن الوزارة تقدم الخدمات والدعم بشكل مجاني لمساعدة الفلاحين في القضاء عليه."

    وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن "الدولة تبذل جهودًا جبارة لخدمة القطاع الزراعي بشكل كامل، موضحًا أن القطاع يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الكلي للدولة".

    وأشار إلى أن "القطاع الزراعي يمثل 18% من الصادرات المصرية، ومصر تحتل مراتب أولى في تصدير الموالح إلى الخارج للعام الثالث على التوالي؛ نتيجة وجود ثقة دولية في جودة المنتج الزراعي المصري بشكل كبير".

    وأكد القرش على أن الدولة المصرية وقطاع الخدمات لهما دور كبير في توعية الفلاح وتقديم كل الخدمات له، من خلال الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، مضيفًا أن الإدارة تقدم المعلومات الإرشادية للتعظيم من الإنتاج.

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