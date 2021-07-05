أمير الكويت يكشف عن خضوعه لفحوصات طبية

كشف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، عن خضوعه لفحوصات طبية ناجحة، مشيرا إلى أنه سيواصل إجراء هذه الفحوص.

جاء هذا في اتصال هاتفي مع ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الاثنين عن بيان صادر عن الديوان الأميري.

وأشار البيان الذي حمل رسالة طمأنة إلى أعضاء الحكومة ومجلس الأمة والمواطنين، إلى أن أمير البلاد يجري هذه الفحوصات بشكل معتاد.

وتولى الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما، الحكم في البلد الخليجي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الحمد.