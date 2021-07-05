محكمة مصرية ترفض إخلاء سبيل رجل أعمال شهير متهم في قضية تنقيب عن آثار

رفضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل رجل أعمال شهير، متهم بالتورط في قضية متعلقة بالتنقيب عن الآثار.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، رفض قاض المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، استئناف رجل الأعمال حسن راتب.

وقرر القاضي استمرار حبس راتب على ذمة التحقيقات الجارية في قضية التنقيب والمتاجرة بالآثار.

وكان دفاع المتهم، قد طالب اليوم بإخلاء سبيل رجل الأعمال الشهير خلال جلسة مداولة انعقدت عبر وسائل الاتصال المرئية "عن بعد".

وقرر قاضي المعارضات، يوم الأربعاء الماضي، تجديد حبس رجل الأعمال احتياطيا على ذمة القضية.

وقبل أيام، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على حسن راتب، على خلفيه اتهامه بالتورط في تمويل شبكة مكونة من 17 شخصا، يتزعمها برلماني سابق، للتنقيب عن الآثار والتجارة فيها.

وأشارت التحقيقات إلى أن رجل الأعمال أنفق ملايين الجنيهات على عمليات التنقيب واستخراج القطع الأثرية، وفق متهمين في القضية ذاتها، لكن راتب أنكر هذه الاتهامات.