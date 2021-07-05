الأرصاد المصرية تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء... تصل إلى 42 في بعض المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون طقس غد الثلاثاء حارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبحسب بيان للهيئة نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، من المتوقع أن يكون طقس الثلاثاء حارا، رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع كذلك أن يكون الطقس شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبحسب بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 42 في بعض المناطق مثل أسوان وأدفو في صعيد مصر.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسوداحل الشمالية، مع نشاط للرياح على مناطق في جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ،أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .