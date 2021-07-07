اقتراح من نصرالله يثير قلق إسرائيل

كشفت وسائل إعلامية عن قلق إسرائيلي جدي من اقتراحات الأمين العالم لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، التي أعلنها خلال إطلالته الأخيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن اقتراح نصر الله​ بشأن جلب ناقلات نفط ​إيران​ية، بهدف إنقاذ لبنان من أزمة المحروقات التي يمر بها، يثير القلق في ​إسرائيل​، معتبرة أن "هذا الاقتراح يعني سيطرة إيران على لبنان".

وادعت الصحيفة أن ​الأزمة​ في لبنان تعني ​تحقيق​ ​نصر الله​ لأهدافه، وهو ما يعني ضمنيا زيادة قبضة إيران على الأراضي اللبنانية.

وأكدت أن اقتراح نصر الله يجب أن يسبب القلق لإسرائيل، وهو ما دعا ​وزير​ الدفاع الإسرائيلي، ​بيني غانتس​، إلى التصريح بأن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة للبنان، فضلا عن أن الحكومة الإيرانية قد شددت، غير مرة، على أنها ستنظر بجدية في تصدير النفط إلى لبنان إن تلقت طلبا في ذلك الصدد.