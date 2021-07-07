الأمم المتحدة تعلق على تعرض مطار أربيل لقصف صاروخي

علقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، على الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل الدولي في العراق.

وقالت بلاسخارت على حسابها الرسمي في تويتر، اليوم الأربعاء، إن "هذه الهجمات المستمرة، التي تكررت الليلة الماضية في أربيل، هي إهانة لسيادة القانون".

These constant attacks, last night again in Erbil, are an affront to the rule of law. Such acts are pushing the country towards the unknown, with the Iraqi people potentially paying a high price. The legitimacy of the State must not be threatened by callous armed actors. — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) July 7, 2021

وأضافت: "مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمنًا باهظًا، يجب ألا تكون شرعية الدولة مهددة من قبل الجماعات المسلحة".

وكان محيط مطار أربيل الدولي في العراق قد تعرض، مساء أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي توقفت على أثره الخدمات الجوية في سماء المدينة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق في بيان مقتضب، إن مطار أربيل الدولي تعرض لقصف صاروخي، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية تذكر، فيما عدا اشتعال النيران في أراض تحتوي على حشائش في المطار، قامت فرق الدفاع المدني بإطفائها.

فيما صرح مصدر أمني عراقي لـ "سبوتنيك" بأن الهجوم على مطار أربيل الدولي تم باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مضيفا أن صافرات الإنذار دوت في القنصلية الأمريكية القريبة عقب الهجوم على المطار.

وبحسب المصدر ذاته، تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بعد تعرضه للقصف الصاروخي.

كما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن "الخدمة الجوية في سماء أربيل قد توقفت نتيجة تعرض المطار لقصف صاروخي".