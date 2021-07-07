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    محادثات أستانا (نور سلطان)، كازاخستان11 ديسمبر 2019

    رئيس الوفد السوري لمحادثات أستانا يؤكد استمرار الحكومة السورية بالتعاطي الإيجابي

    © REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov
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    أكد رئيس الوفد السوري لاجتماع أستانا، معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، استمرار الحكومة السورية بالتعاطي الإيجابي مع أستانا.

    دمشق -سبوتنيك. وخلال لقاء سوسان مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا حول سوريا، والذي بدأ في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، استعرض الطرفان تطورات الأوضاع في سوريا.

    لقاء أستانا حول سوريا في نورسلطان
    © Sputnik . Sputnik
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    وبحسب الخارجية السورية، أكد سوسان، خلال اللقاء "ضرورة رفع الصوت عاليًا إزاء انتهاكات قوات الاحتلالين التركي والأمريكي بحق الشعب السوري، سواء ما يتعلق بدعم الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهم أو سرقة الموارد والثروات الطبيعية ومقدرات الشعب السوري لأن هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب، هي السبب الأساسي في معاناة الشعب السوري والأوضاع الصعبة التي يعيشها".

    وأضافت الخارجية السورية أن الجانبين تطرقا إلى العملية السياسية، حيث أكد سوسان استمرار الحكومة السورية بالتعاطي الإيجابي مع هذه العملية، فيما أشار بيدرسون إلى عزمه مواصلة الجهود للتحضير لعقد الجولة السادسة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف.

    وكان الوفد السوري عقد لقاء مع الوفد الروسي، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف، واستعرضا البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي والتطورات في سورية والسياسات الغربية الخاطئة بهدف مواصلة الحرب عليها.

    وتبحث مشاورات الجولة الجديدة من المفاوضات حول التسوية السورية بصيغة "محادثات أستانا"، التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران والتي تستمر يومين، الأوضاع الميدانية في سوريا، وتبادل الأسرى، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

    انظر أيضا:

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