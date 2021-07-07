رئيس هيئة قناة السويس: استلمنا التعويض من الشركة المالكة لإيفرغيفن قبل مغادرة السفينة

وصف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اتفاق الإفراج عن سفينة إيفرغيفن بـ"العادل"، مشددا على أن الاتفاق "حافظ على حقوق الهيئة".

وقال ربيع، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، إن اتفاق الإفراج عن سفينة إيفرغيفن "تضمن تسديد مبلغ التسوية دفعة واحدة"، بحسب موقع صحيفة "الشروق".

وأكد "استلمنا المبلغ (التعويض) قبل مغادرة السفينة"، مضيفا "حافظنا على مصالح الهيئة ومصالح شركائنا".

وشدد على أن الهيئة والشركة المالكة للسفينة ملتزمين بما نص عليه اتفاق التسوية.

ونفى ربيع وجود جوانب سرية في الاتفاق مع مالكي السفينة إيفر غيفن، والذي تم بمقتضاه الإفراج عن السفينة.

وأشار ربيع إلى تقديم "تخفيض على رسوم عبور القناة للشركات المتضررة التي لم تحصل على تعويض من الشركة المالكة للسفينة".

وأبحرت، مجددا، سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، اليوم الأربعاء، في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد تسوية أزمة التعويضات التي نشبت بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة، وذلك بعد التحفظ عليها منذ جنوحها في الممر المائي في مارس/ آذار الماضي.