صحيفة: أقدم طائرة جامبو "بوينغ 747" في العالم ما زالت تعمل في بلد عربي

كشفت مجلة متخصصة في الطيران والخدمات الجوية عن إحدى أقدم فئات طائرة بوينغ "747" التي ما زات تعمل في الخدمة حتى يومنا هذا منذ أكثر من 40 عاما.

وبحسب الخبراء، فقد غيرت عائلة "بوينغ 747" بشكل أساسي من طبيعة الطيران قبل نصف قرن، وفتحت بابا للسفر لمسافات طويلة جدا، منذ أول رحلة تجارية لها من نيويورك إلى لندن في عام 1970.

لكن أصبحت هذه طائرة نادرة جدا في الخدمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنماذج القديمة منها، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الطائرات النفاثة "الجامبو" التي لا تزال نشطة اليوم بعد 40 عاما من تصنيعها.

وكشف المقال المنشور في مجلة "سيمبل فلاييغ" المتخصصة في أخبار الطيران عن أقدم طائرة من فئة "بوينغ 747" ما زالت تعمل في إحدى الدول العربية.

ونقلت المجلة عن بيانات من موقع "ch-aviation" المتخصص، أشارت من خلالها إلى أن أقدم طائرة "بوينغ 747" لا تزال تطير اليوم من فئة "جامبو" بلغ عمرها أكثر من 42 عاما مسجلة باسم "HZ-HM1B" وهي تابعة للخطوط الملكية السعودية.

وبحسب المصدر، طلبت السعودية الطائرة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1977. قامت بأول رحلة لها في 28 أغسطس/ آب من عام 1978، قبل تسليمها إلى المملكة العربية السعودية في 11 يوليو/ تموز 1979، وهي مسجلة باسم "HZ-HM1".

وتعتبر طائرات جامبو من هذه الفئة من الطائرات الفريدة المجهزة بطابق ثان من فئة "VIP".

وأشار المقال إلى أن أقدم طائرة من هذه الفئة ما زالت تعمل إلى اليوم هي مملوكة لشركة "Las Vegas Sands" الأمريكية ووصل عمرها إلى 41 عاما.

أما الطائرة الثالثة فهي تعمل ضمن الخطوط الجوية التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، حيث تعمل الطائرة منذ أكثر من 35 عاما.