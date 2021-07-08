سوسان: على المجتمع الدولي وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا

علق رئيس وفد الحكومة السورية إلى اجتماعات "أستانا"، أيمن سوسان، اليوم الخميس، على البيان الختامي، وحث المجتمع الدولي على وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا، كما اتهم "الاحتلال" التركي والأمريكي بإطالة أمد الأزمة في بلاده.

وقال سوسان في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول تقييم الوفد الحكومي لمخرجات "أستانا": "نحن مرتاحون لمخرجات هذا الاجتماع، وبما ورد في البيان... كان من الممكن أن يكون البيان أفضل من ذلك".

وتابع: "نعلم مراوغات النظام التركي، ودوره غير الإيجابي، ولذلك لم يكن في الإمكان أكثر مما كان".

وخلال كلمته في اجتماعات أستانا، في مدينة نور سلطان في كازاخستان، قال سوسان: "تركيا تعمل على تتريك شمال سوريا بتغيير أسماء المدن والمناهج الدراسية"، مضيفا "على المجتمع الدولي وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا".

وحول الأزمة الإنسانية في البلاد، قال سوسان: "هناك استثمار رخيص للأزمة الإنسانية يهدف لانتهاك السيادة ودعم الإرهاب".

وتابع: "المساعدات التي تدخل عبر المعابر أقل من 5% من المطلوب وتصل للمجموعات الإرهابية لتتحول إلى دعم الإرهاب".

وقال أيضا: "الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سوريا والاحتلالان يواصلان نهب الثروات السورية".