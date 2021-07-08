إثيوبيا: حل أزمة سد النهضة لن يأتي من مجلس الأمن

طالب وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بإعادة قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، قائلا إن حل أزمة السد لن يأتي من مجلس الأمن".

وقال بيكيلي، في جلسة بمجلس الأمن: "نأمل أن تكون تلك المرة الأخيرة التي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة سد النهضة لأنه غير ذي اختصاص فيها".

وأضاف: "المفاوضات هي الحل الوحيد لتسوية أزمة سد النهضة وليس اللجوء إلى مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "مياه النيل تكفينا جميعًا ونحث مصر والسودان على الدخول في مفاوضات بحسن نية تأخذ في الاعتبار تنمية جميع الدول".