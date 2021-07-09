وزيرة خارجية السودان تلتقي لافروف في موسكو الاثنين المقبل

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، ستزور موسكو، الاثنين المقبل، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا "في 12 يوليو يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع وزيرة خارجية جمهورية السودان التي تزور روسيا".

وأوضحت زاخاروفا أن "الطرفين سيتبادلان الآراء حول الجوانب الرئيسية للعلاقات الروسية السودانية، مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي".

كما سيتم أيضا خلال اللقاء مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، مع التأكيد على ضرورة البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

يأتي ذلك تزامنا مع تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إلى مجلس الدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

يذكر أن مسألة إنشاء مركز بحري روسي في السودان تدرس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.

وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجستي في السودان لمدة 25 عاما.

ولم يصدق السودان بشكل نهائي على الاتفاقية حتى الآن، وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، قد أكد في نهاية الشهر الماضي، أن المصادقة النهائية على إنشاء قاعدة روسية في السودان تتطلب كثيرا من الترتيبات.