تسجيل
15:53 GMT09 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    معرض النفط والغاز الذي يقام في دمشق

    شركة بيلاروسية تحقق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1049521593_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_62671dd5c998bb245fc16fa86adf8b78.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107091049521520-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    قال المدير الفني لشركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية دميتري دراتشوف أن أوجه التعاون بين الجانبين السوري والبيلاروسي تتزايد باضطراد.

    وأضاف دراتشوف في تصريح لـ "سبوتنيك" على هامش معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق: "لقد حققنا نتائج مهمة في سوريا ونحن سعداء بالمشاركة في هذا المعرض حيث عرضنا أجهزة وطرقا جديدة ابتكرتها شركتنا وهي تقنيات غير موجودة في العالم".

    وأردف: "أجرينا مسحا في موقعي "زملة المهر" و"شريفة" في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، وحصلنا على نتائج إيجابية سنضعها بين أيدي وزارة النفط السورية"، معبرا عن أمله في "تعاون مستقبلي وفقا لهذه النتائج".

    وشهد المعرض الدولي الثاني للبترول والغاز والثروة المعدنية "سيربترو 2021" حضورا دوليا لافتا عبر مشاركة نحو 70 شركة عربية وأجنبية متخصصة في قطاع النفط والغاز وزوار ومهتمين من أنحاء عديدة من العالم.

    وأقيمت فعاليات المعرض في مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي، بمشاركة شركات متخصصة بعمليات التنقيب والحفر والاستخراج والتكرير النفطي وتسويقه، وشركات الخدمات النفطية، واستخراج ونقل وتعبئة الغاز الطبيعي والصناعي، والمعدات النفطية والصيانة وقطع التبديل، والخدمات اللوجستية والدراسات والاستشارات المتعلقة بالاختصاص ذاته إضافة إلى إنتاج وتسويق الزيوت المعدنية ومحسنات الوقود، وشركات السلامة البيئية والسلامة المهنية وتلك العاملة في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية ومقاولات النفط والبازلت، وعدد من الاختراعات المتعلقة بالصناعة النفطية والطاقة.

    الحرب.. والشراكة مع روسيا

    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال مدير عام مجموعة المشهداني لتنظيم المعارض خلف مشهداني: "بكل تأكيد التعاون بين الشركات السورية والروسية قديم لكن الحرب أوقفت الكثير من النشاطات المشتركة ليس فقط في القطاع النفطي وإنما على مستوى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، نأمل بالبدء بمرحلة جديدة من التعاون لإعادة إعمار القطاعات التي تأثرت بالحرب ومن ضمنها القطاع النفطي".

    معرض النفط والغاز في دمشق
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021

    من جهته، قال مدير مؤسسة قتيبة التجارية الدكتور قتيبة حسن لـ "سبوتنيك": "تمثل شركتنا شركات روسية وبيلاروسية على الأراضي السورية ونحن متفقون مع الأصدقاء الروس والبيلاروس على أهمية تحقيق نصر اقتصادي مشترك بعد النصر العسكري الذي تحقق في سوريا في ضوء الدعم الاقتصادي والعلمي والتقني المقدم لسوريا من قبل روسيا وبيلاروسيا".

    وأضاف: "تعنى شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية بالاستكشاف النفطي واستكشاف الهيدروكربون بطريقة جديدة مبتكرة وتم الانتهاء منذ أيام من الاستكشاف في منطقة تدمر شرق حمص وسيتم تسليم نتائج الاستكشاف لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية".

    استثمارات عراقية

    وأشار رئيس وفد غرفة تجارة بغداد العراقية علاء النوري في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن "المشاركات العراقية دائما متميزة لعوامل كثيرة مشتركة بين سوريا والعراق" مضيفا أن "الوفد العراقي يضم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين في قطاع النفط والغاز ونحن نعول على قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته والذي شرع حديثا في سوريا للدخول في مشاريع استثمارية على الأراضي السورية وأملنا كبير أن يكون القادم أجمل وفق ما تخطط له الشقيقة سوريا وخاصة بعد انتصارات الجيش العربي السوري".

    تعاون سوري إماراتي

    وبين مدير عام الشركة السورية الإماراتية المشتركة "تدمر" الدكتور رافد عبد الحليم جاسم في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "شركة تدمر مختصة بالقياسات البئرية والتي تحدد أماكن تواجد النفط والغاز والمياه وقد تأسست وفق قانون الاستثمار السوري رقم /10/ وتعرض مقرها في دير الزور للتدمير والتخريب على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة ما اضطرنا لنقل المقر إلى المنطقة الوسطى ولدينا خطة عمل للمرحلة القادمة بعد تجهيز المقر الجديد وتوفير التجهيزات اللازمة".

    معرض النفط والغاز في دمشق
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021

    في السياق ذاته أوضح عضو مجلس إدارة شركة "تدمر" المهندس حسام ديوب أن "عمل الشركة قديم يعود إلى عام 2009 ولايزال مستمرا ضمن الإمكانات المحدودة الموجودة حاليا ونسعى لتقديم ما نستطيع وسط الظروف الحالية التي تشهد عقوبات وحصار على سوريا".

    وأضاف ديوب: "نسعى من خلال المشاركة في هذا المعرض لتحديد كيفية تقديم خدمات الشركة في تطوير القطاع النفطي السوري واستكشاف البيئة الاستثمارية الموجودة في سوريا مع العلم أننا مستمرون في عملنا بعد الانتقال من دير الزور إلى حمص حيث نقدم خدماتنا في المنطقة الوسطى".

    معرض النفط والغاز في دمشق
    © Sputnik . Mohamma Damour
    معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021

    وتأتي إقامة معرض "سيربترو 2021" في وقت تشهد فيه سوريا حصارا نفطيا خانقا من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب إضافة إلى سيطرة "قسد" على حقول وآبار النفط والغاز في منطقة شرق وشمال شرق البلاد بدعم أمريكي فضلا عن نقل القوات الأمريكية كميات كبيرة من النفط المسروق بشكل شبه يومي عبر أرتال من الصهاريج المتجهة إلى العراق عبر المعابر غير الشرعية مما انعكس سلبا على إمدادات الوقود لسوريا وحرم الاقتصاد السوري من فرص كثيرة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب إضافة إلى حرمان الدولة السورية من ثرواتها الباطنية والزراعية وانخفاض وتراجع المستوى المعيشي والاقتصادي والصحي للمواطنين السوريين ولاسيما بعد انتشار جائحة كورونا.

    تبادل خبرات

    مدير عام مجموعة المشهداني لتنظيم المعارض أوضح في بيان صحفي أن "المعرض شهد مشاركة واسعة لهذا العام من الشركات الروسية والإيرانية والبيلاروسية والعراقية والإماراتية بالإضافة إلى زوار  من العديد من الدول المهتمة بالعمل في السوق النفطي السوري كأوكرانيا والصين والعراق ولبنان ومصر وإيران كل ذلك تأكيداً على أهمية استمرار وتواصل مسيرة التطور والإنجازات في هذا القطاع الحيوي باعتباره محوراً أساسياً في دعم مسيرة التقدم والازدهار ورافداً رئيسياً للاقتصاد العالمي".

    معرض النفط والغاز في دمشق
    © Sputnik . Mohammad Damour
    معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021

    وأضاف مشهداني: "يُعتبر سيربترو منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تمكن الخبراء والمختصين في قطاع النفط من تبادل المعلومات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة".

    ملتقى للصفقات وإبرام العقود

    وحول أهمية المعرض لسوريا قال مشهداني: "يجمع المعرض نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية وخدماتها على المستويات المحلية والاقليمية والدولية للنظر في استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع الطاقة حيث يشكل هذا الحدث ملتقىً لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتهما بين الشركات المشاركة من سوريا وخارج سوريا ، كما يقدم في الوقت نفسه منصة نموذجية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تخص القطاع النفطي ويهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سوريا وخطط البلاد على المديين القريب والبعيد ، والأولويات الاستراتيجية والمخططات الرئيسية لقطاع النفط والثروة المعدنية، كما سيتيح للمستثمرين والمهتمين فرصة الحصول على معلومات مهمة حول قطاع البترول والغاز في منطقة الشرق الأوسط ككل".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي الـ74
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك