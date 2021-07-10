الكويت تكشف حقيقة تورط اثنين من مواطنيها في جريمة قتل في لندن

وقالت السفارة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر"، إنه "لا صحة لما تردد أمس عن تورط مواطنين كويتيين في جريمة قتل في لندن".

وتابعت السفارة: "القضية لا تعدو عن كونها شجارا كان أحد أطرافها مواطنا كويتيا تم إطلاق سراحه أخيرا".

​وكانت وسائل إعلام، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت أمس أخبارا عن تورط مواطنين كويتيين في جريمة قتل امرأة مغربية في لندن.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس، عن مصادر قولها إن "السفارة الكويتية في لندن تتابع عن كثب التحقيقات الجارية حاليا مع مواطن كويتي رهن الاحتجاز في مركز للشرطة"، وأضافت المصادر بحسب الصحيفة الكويتية أن "الكويتي كانت معه مواطنة مغربية في شقته ولسبب ما ثار خلاف شديد أدى إلى إقدامه على قتلها".

ولفتت الصحفية إلى أنه كان مع الكويتي المحتجز في ذات الشقة كويتي آخر تربطه به صداقة، لكنه غادر قبل أن تتطور الأمور إلى الخلاف ومن ثم القتل.