مصر... النيابة العامة تبدأ إجراءات تعيين النساء

أعلنت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، البدء في إجراءات تعيين النساء فيها بعد قرارات المجلس الأعلى للقضاء الشهر الماضي.

وأفادت النيابة العامة في بيان لها، بأن اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقدت لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة.

وجاء في البيان، المنشور على صفحة "النيابة العامة المصرية" الرسمية على فيسبوك، "بدأت اللجنة أعمالها اليومَ السبتَ الموافق العاشر من شهر يوليو الجاري بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث التقت ببعض القاضيات ونظرت ملفاتهن، وستستمر اللجنة في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها".

وتابع البيان: "ومن ثَمّ يتم العرض على السيد المستشار النائب العام لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى في أول شهر أكتوبر القادم".

وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 2 يونيو/ حزيران الماضي، اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومن بين القرارات التي نتجت عن الاجتماع بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.