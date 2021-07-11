العراق يحبط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في نينوى وديالى

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وقال البيان إن قوات الأمن في عمليات محافظة نينوى، وكذلك في محافظة ديالى نجحت في تفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة أسفل أبراج للطاقة الكهربائية.

واعتبر البيان أن يقظة وانتباه قوات الأمن في المحافظتين أحبطت هذه "المحاولات اليائسة".

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات نينوى وديالى وكركوك، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكلّف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وتكثف قوات الأمن العراقية بتشكيلاتها المختلفة في وزارتي الدفاع والداخلية من مراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، لإحباط جميع محاولات استهداف الأبراج والمحطات.