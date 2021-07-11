رسميا... السعودية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، أن عطلة عيد الأضحى لعام 2021 للقطاع العام ستكون 11 يوما.

ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، فإن "بداية الإجازة للقطاع العام ستكون نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 04/12/1442 هجريا، الموافق 14/07/2021 ميلاديا".

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية: بداية إجازة #عيد_الأضحى_المبارك للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021م. https://t.co/r63WU340cv #واس_عام pic.twitter.com/4hnlIYQcxn — واس العام (@SPAregions) July 11, 2021

وأضافت أن "إجازة عيد الأضحى تنتهي بنهاية يوم الأحد 15/12/1442 هـ؛ الموافق 25/07/2021 م".

وأوضحت أن "بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16/12/1442 هـ؛ الموافق 26/07/2021 م".

وكانت السعودية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز الجاري هو أول أيام عيد الأضحى، وأن وقفة عرفة ستكون الاثنين الموافق 19 يوليو.