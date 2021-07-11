رسميا... السعودية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى

ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، فإن "بداية الإجازة للقطاع العام ستكون نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 04/12/1442 هجريا، الموافق 14/07/2021 ميلاديا".
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية: بداية إجازة #عيد_الأضحى_المبارك للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021م. https://t.co/r63WU340cv #واس_عام pic.twitter.com/4hnlIYQcxn— واس العام (@SPAregions) July 11, 2021
وأضافت أن "إجازة عيد الأضحى تنتهي بنهاية يوم الأحد 15/12/1442 هـ؛ الموافق 25/07/2021 م".
وأوضحت أن "بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16/12/1442 هـ؛ الموافق 26/07/2021 م".
وكانت السعودية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز الجاري هو أول أيام عيد الأضحى، وأن وقفة عرفة ستكون الاثنين الموافق 19 يوليو.
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