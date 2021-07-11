الجامعات الروسية تقرر اعتماد الامتحانات إلكترونيا "أون لاين" للطلبة الفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الجامعات الروسية قررت اعتماد الامتحانات إلكترونيا "أون لاين" للطلبة الفلسطينيين، الذين لن يتمكنوا من السفر إلى روسيا بسبب الإجراءات الاحترازية لـ"كوفيد-19".

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أبلغت وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين لدى روسيا ، الطلبة الدارسين في الجامعات الروسية أنه يتعذر عليهم السفر حتى اللحظة إلى روسيا، وذلك بسبب البروتوكولات الصحية المعتمدة هناك.

وأكدت الوزارة أن "سفارة دولة فلسطين لدى موسكو تواصل على مدار الساعة متابعة هذه القضية، سواء مع السلطات الروسية المختصة، أو مع الجامعات الروسية، حرصا على المسيرة الأكاديمية للطلبة".

من جهتها، أفادت السفارة، بأن الجامعات الروسية قررت اعتماد تقديم الامتحانات إلكترونيا "اون لاين"، وذلك لجميع الطلبة سواء أكانوا خريجين أو غير خريجين.

وأوضحت أنها "تواصل متابعة هذه القضية على أمل أن تتحسن الظروف ويصبح متاحا للطلبة الفلسطينيين السفر والالتحاق بجامعاتهم في بداية السنة الدراسية المقبلة".