الهلال الأحمر: نواجه صعوبات كبيرة في عملية انتشال جثث ضحايا مستشفى الحسين العراقي

أكدت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الثلاثاء، أن فرقها تواجة صعوبات كبيرة في عملية البحث عن جثث ضحايا حريق مستشفى الحسين العراقي في محافظة ذا قار.

وقال المنسق الصحي في الجمعية، نور الدين أحمد، من خلال بيان حصل عليه موقع "السومرية نيوز"، إن فرق الجمعية تسعى جاهدة في الوقت الحالي لانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، وتواجه صعوبات كبيرة في عملية البحث بسبب انهيار المبنى بصورة كاملة.

وذكر البيان أن العاملين في الميدان وصفوا آثار الدمار الذي سببه الحريق بـ"الكارثي"، وأن انهيار سقف المبنى أدى إلى دفن الضحايا تحت الأنقاض.

من ناحيته، أعلن مدير جمعية الهلال الأحمر العراقي في ذي قار، عامر حميد، في نفس البيان، أن فرق المتطوعين نقلت الجرحى سريعا في سيارات الإسعاف التابعة لها، خلال فترة وجيزة من نشوب الحريق، كما تمكنوا من علاج عدد من الحالات ميدانيا، قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى من أجل تلقي العلاج.

ولفت حميد إلى أن الجمعية وفرت بعض المسلتزمات الطبية الضرورية ل‍مستشفى الحبوبي التي تم نقل عدد من جرحى الحادث إليها، مثل أجهزة منح الأكسجين وأجهزة قياس السكر ومحارير طبية.

وتابع بيان جمعية الهلال الأحمر العراقي أن حريق مستشفى الحسين أسفر عن مقتل 62 من المرضى، بينما لاتزال جثث 22 منها مجهولة الهوية بسبب تفحمها.

وشهد العراق، اليوم الاثنين، حريقا داخل وزارة الصحة في العاصمة بغداد، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء جميع الموظفين وإخماد الحريق.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه بعد فاجعة مستشفى إبن الخطيب في منطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أوكسجين، ما أسفر عن مقتل 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، حسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية.