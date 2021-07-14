محمد بن راشد: دبي من آمن مدن العالم ومراقبة بأكثر من 300 ألف كاميرا على مدار الساعة

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مدينة دبي مراقبة بأكثر من 300 ألف كاميرا على مدار الساعة، وهي من آمن مدن العالم.

ودشن آل مكتوم، اليوم الأربعاء، منصة "Drone Box" وهي منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية.

خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله.. pic.twitter.com/yV5Y0zeqYr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021

​وقال آل مكتوم في تغريدات عبر حسابه الرسمي "تويتر": "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله".

كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري … واطلعت على مشروع "عيون" للكاميرات ذات التقنية الذكية .. دبي مراقبة بأكثر من ٣٠٠ ألف كاميرا على مدار الساعة .. وهي من آمن مدن العالم.. pic.twitter.com/PodDr0fIds — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021

​وأضاف: "كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري … واطلعت على مشروع "عيون" للكاميرات ذات التقنية الذكية .. دبي مراقبة بأكثر من 300 ألف كاميرا على مدار الساعة .. وهي من آمن مدن العالم".

تقديرنا وشكرنا لجميع كوادر شرطة دبي وجهازها الأمني وجهاز السلامة فيها … بفضل جهود رجال يعملون على مدار الساعة يدخل الناس بلادنا آمنين .. وينام فيها مواطنينا مطمئنين .. ويتدفق إليها المستثمرون وهم واثقون في تطبيق سيادة القانون على الجميع .. pic.twitter.com/6z1x07DAI5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021

​وتابع: "تقديرنا وشكرنا لجميع كوادر شرطة دبي وجهازها الأمني وجهاز السلامة فيها … بفضل جهود رجال يعملون على مدار الساعة يدخل الناس بلادنا آمنين .. وينام فيها مواطنينا مطمئنين .. ويتدفق إليها المستثمرون وهم واثقون في تطبيق سيادة القانون على الجميع".