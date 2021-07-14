الإمارات ومنظمة "أوبك" تتوصلان إلى حل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط

توصلت الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الدول المصدر للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، إلى حل وسط بشأن صفقة إنتاج النفط، يتمثل بزيادة مستوى الإنتاج الأساسي لأبوظبي إلى 3.65 مليون برميل يوميا.

موسكو - سبوتنيك. وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، عن مصادر مطلعة، "قامت الإمارات بتسوية الخلاف مع أوبك، واتفقتا على زيادة المؤشر القياسي؛ حيث تضع الإمارات العربية المتحدة معيارًا جديدًا (للإنتاج) بمقدار 3.65 مليون برميل يوميًا".

وبحسب مصادر الوكالة، سيتم تطبيق القاعدة الجديدة الخاصة بدولة الإمارات، اعتبارًا من أيار/مايو 2022.

وأشارت المصادر إلى أن دول "أوبك +" (تحالف منظمة أوبك ومنتجين مستقلين على رأسهم روسيا)، ستحدد قريبًا موعدًا لاجتماع جديد، وسيتم تمديد اتفاق "أوبك +" الخاص بكميات استخراج الخام النفطي، حتى نهاية عام 2022.

وشهد الاجتماع الأخير لوزراء مجموعة "أوبك"، 5 تموز/يوليو الجاري، خلافا بين الإمارات والسعودية على تمديد مقترح لقيود الإنتاج، لثمانية أشهر إضافية؛ ما تسبب في إلغاء الاجتماع دون التوصل لاتفاق.

وتنتقد الإمارات خطة، يجري التفاوض حولها، بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي؛ معتبرة أنه "غير عادل"، ومن الضروري مراجعة نسب الإنتاج.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لوزارة الطاقة، جاء فيه، "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في "أوبك+" خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول/ديسمبر 2022؛ وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".