الصحة السعودية تكشف عدد جرعات لقاح كورونا المتلقاة حتى الآن في المملكة

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عدد من تلقوا اللقاحات المعتمدة في المملكة ضد وباء كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن عدد اللقاحات المعطاة ضد فيروس كورونا بالمملكة، وصل إلى 21 مليون جرعة.

وذكرت الوزارة في تغريدتها "أكثر من (21000000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة".

بفضل الله أكثر من (21,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/1VZsYUF1ew — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 15, 2021

​وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين في المملكة أخذ الخطوة وتلقي اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق "صحتي".

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمن بها، وهي لقاح "فاييزر بيونتك"، ولقاح "موديرنا"، ولقاح "أكسفورد أسترازينكا"، ولقاح "جونسون اند جونسون".