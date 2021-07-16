الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين نائبا لملك الأردن عبدالله الثاني

أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية، الخميس، نائبا لملك الأردن عبد الله الثاني، تزامنا مع بدأ الملك زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أدى الأمير بحضور هيئة الوزارة اليمين نائبا لملك الأردن عبدالله الثاني.

والأمير علي هو الابن الثالث للملك الحسين الراحل من الملكة علياء، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي.

يشغل الأمير علي عدة مناصب منها رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس اتحاد الأردن لكرة القدم.

ويشار أيضا إلى أن الأمير علي تولى عدة مناصب عسكرية، كما تسلم أكثر من مرة منصب نائب الملك خلال سفر الملك.