سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، سقوط طائرة مسيرة له داخل الأراضي اللبنانية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أنه خلال نشاط اعتيادي سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، نتيجة خلل فني.

רחפן של צה"ל נפל בשטח לבנון בעקבות תקלה טכנית. דובר צה"ל: "אין חשש לדלף מידע"@rubih67 — כאן חדשות (@kann_news) July 16, 2021

من جانبها، رأت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه لا يوجد أي تخوف من تسرب معلومات من الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في لبنان، صباح اليوم.

צה"ל: רחפן של צה"ל נפל בשטח לבנון במהלך פעילות שגרתית בעקבות תקלה טכנית. אין חשש לדלף מידע@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) July 16, 2021

وأكدت صحيفة معاريف العبرية، أنه في شهر شباط/ فبراير الماضي، أسقط حزب الله اللبناني طائرة مسيرة مشابهة، تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكانت مخصصة للاستخدامات التجسسية للتصوير الفوتوغرافي، وبأنها سقطت خلال نشاط عملياتي، أيضا.