جهاز الطوارئ اللبناني لـ"سبوتنيك": 15 جريحا في مواجهات بين محتجين وقوات الجيش بمدينة طرابلس

موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة اللبنانية لـ"سبوتنيك": "حتى الآن هناك ما يقارب 15 جريحا من الجيش والمتظاهرين، منهم ما يقارب الـ10 من قوات الجيش وقد تم نقل نصفهم إلى المستشفيات".

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت بأن المحتجين قاموا بقطع الطريق التي تربط التبانة بجبل محسن والقبة، وأثناء محاولة الجيش فتح الطريق اندلعت المواجهات، على خلفية التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد من جهة والسياسي من جهة أخرى .

وكانت الليرة اللبنانية قد حطمت رقما قياسيا بهبوط قيمتها أمام الدولار حيث تخطت حاجر الـ23 الف ليرة مقابل الدولار الواحد، تزامنا مع إعلان رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

يذكر أن الحكومة الأخيرة قد استقالت في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في شهر أغسطس/ آب الماضي، والذي خلف ما يقارب الـ 200 قتيل، وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، وانهيار العملة اللبنانية فضلا عن عجز المواطنين اللبنانين عن شراء المواد الغذائية، بينما تعاني البلاد من نقص حاد في إمدادات الوقود والكهرباء والأدوية، كما رفضت بعض الدول تقديم مساعدات بمليارات الدولارات للبنان، إلى أن تتمكن الأطراف السياسية من تشكيل حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات ومعالجة الفساد.