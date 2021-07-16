مقاطعة تولا الروسية ترسل مساعدات إنسانية إلى سوريا بينها مواد غذائية وصحية

أفادت حكومة مقاطعة "تولا" الروسية، اليوم الجمعة، بأنها أرسلت 15 طنا من المواد الغذائية والمنتجات الصحية إلى سوريا، كمساعدات إنسانية من مؤسسات المنطقة.

ياروسلافل - سبوتنيك. وجاء في بيان الحكومة المحلية: "تم تسليم شحنة إنسانية تزن حوالي 15 طنا، تتكون من مواد غذائية ومنتجات صحية، إلى موسكو في سيارات المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في منطقة تولا ثم قامت طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بنقلها إلى سوريا".

وقال ديمتري سروسلوف، مدير معمل لإنتاج الخبز، إن :"شركته قدمت طناً من الدقيق لإرساله إلى سوريا، ويتم جمع المساعدات الإنسانية من المنطقة نيابة عن المحافظ أليكسي دومين، وهذه الخطوة مهمة لدعم الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في وضع حياتي صعب؛ وسيحصل السوريون على حلويات تولا الشهيرة - عسل وخبز زنجبيل ومارشميلو".

وذكرت السلطات أنه في 2017 و2018 و2019، تم بالفعل إرسال مجموعات هدايا من الحلويات إلى سوريا من المنطقة، في إطار الحملة الروسية الشاملة "أطفال روسيا من أجل أطفال سوريا"، إضافة إلى منتجات غذائية ومنتجات صحية تم جمعها من قبل سكان المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن أطقم مروحيات القوات الجوية الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم في سوريا، قامت بحماية بلدة ديروتان الواقعة في منطقة اللاذقية الجبلية من حريق غابات.

وقال ممثل المركز: "في محافظة اللاذقية السورية، اندلع حريق غابات منذ عدة أيام، وغطت النيران أكثر من 1.5 هكتار من الأراضي في محيط قرية ديروتان، وشكل انتشار الحريق تهديدا حقيقيا للسكان والمباني السكنية في المنطقة. وقد طلبت السلطات المحلية المساعدة في إخماد حريق من قيادة تجمع القوات الروسية".