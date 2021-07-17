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    مدينة بيروت، لبنان 6 أبريل 2021

    يونيسيف: 77% من الأسر اللبنانية ليس لديها مال يكفي لشراء الطعام

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    العالم العربي
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    قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن 77% من الأسر اللبنانية لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام خلال الشهر الجاري.

    جاء ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية تناول الأوضاع المعيشية المتردية في لبنان، حيث جاء تحت عنوان "المواد الغذائية والأدوية تنفد في لبنان وسط انهيار الاقتصاد".

    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
    © Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
    موسكو: نأمل في عقد مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان قريبا
    واستعرضت الصحيفة العديد من أسباب انهيار الاقتصاد اللبناني، مؤكدة أنه أسوأ من انهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة، وأنه "لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة".

    وسلطت الصحيفة الضوء على نسبة الفقر في لبنان قبل عامين، حيث بلغت نحو 26%، بحسب البنك الدولي، مما يشير إلى صورة لبنان كدولة مزدهرة في ظل وجود طبقة وسطى مهيمنة غير معتادة في العالم العربي غير الغني بالنفط.

    وحللت الصحيفة الوضع الحالي في لبنان قائلة إن البلادت "عالقة في صدع جيوسياسي، حيث يقف سكانها الشيعة في معسكر إيران وسوريا، فيما يتلقى السنة دعما تاريخيا من السعودية، أما مسيحيوها فممزقون بين الشرق والغرب".

    وفي وقت سابق، حثت فرنسا لبنان على اختيار رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة بعد جهود استمرت شهورا.

    وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية إن مؤتمرا دوليا جديدا لتلبية احتياجات اللبنانيين سيعقد في الرابع من أغسطس/ آب، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، بحسب ما نقلت "رويترز".

    وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تعليقا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، إن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي، والطبقة السياسية تتحمل المسؤولية.

    وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي، عقب إعلان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الاعتذار عن تشكيل الحكومة: الزعماء السياسيون في لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها.

    وكان الحريري قد أعلن، يوم الخميس الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".

    وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من "الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

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