الأسد: العقوبات على سوريا عائق أمام الاقتصاد وعلينا إيجاد حلول للتخفيف منها

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إن العقوبات الغربية على بلاده تعد عائقا أمام الاقتصاد، مؤكدا أنه يجب إيجاد حلول للتخفيف من آثار تلك العقوبات.

دمشق - سبوتنيك. وقال الأسد، في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب السوري: "حرب الحصار لم يغلق الأبواب بشكل جزئي ونستطيع أن نمر منها"، مضيفا: "هناك عائق هو الأموال المجمدة في المصارف اللبنانية والتي يقال إنها عشرات المليارات ولكن حل ذلك مرتبط بالظروف في لبنان".

وتابع الأسد: "الحصار هو عائق أيضا وعلينا إيجاد حلول للتخفيف منه"، موضحا: "إرادة العمل والإنتاج هي السبيل لتحقيق نتيجة مأمولة والحصار هو الفرصة الأكبر للتطوير بالاعتماد على القدرات الشخصية".

وأكد أن "عنوان المرحلة القادمة زيادة الإنتاج ودور الدولة خلق المناخ لتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج".

وفي سياق منفصل، أكد الأسد أن "قضية تحرير ما تبقى من أرضنا من الإرهابيين ورعاتهم الأميركيين والأتراك هي أولوية"، مضيفا: "نثق بدور الأصدقاء الإيرانيين والروس الذين كان لهم دور في تحرير أرضنا".