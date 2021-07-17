فرنسا ترسل "أكسجين" إلى تونس وماكرون يعد بالمساعدة في السيطرة على الكارثة

تسلمت السلطات التونسية، اليوم السبت، مساعدات طبية فرنسية للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بوابة إفريقيا الإخبارية، وصلت إلى مطار قرطاج الدولي، اليوم السبت، طائرة عسكرية فرنسية محملة بالأكسجين الطبي.

وأشارت إلى أن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي والفريق عبد الرؤوف عطاء الله والفريق طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية وسفير فرنسا بتونس أندريا باران، حضروا مراسم تسلم الشحنة.

من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل معدات طبية إلى تونس خلال الأيام المقبلة.

وكتب ماكرون عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "دعم وصداقة الشعب التونسي الذي تضرر بشدة من الوباء. هناك حاجة ملحة للعمل. لقد أرسلنا لهم الأكسجين".

Soutien et amitié au peuple tunisien durement touché par la pandémie. Il y a urgence à agir. Nous venons d’acheminer de l’oxygène. Du matériel médical suivra dans les prochains jours. La France sera toujours au rendez-vous de la solidarité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 17, 2021

​وذكرت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن "عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية".

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200، وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه "كارثي".