العراق يتلقى عروضا عالمية لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، تلقي بلاده عروضا لإقامة محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة.

وقال الوزير العراقي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن بلاده تلقت عروضا لإنشاء المحطات من شركات عالمية، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأوضح الوزير العراقي أن من بين هذه الشركات، "توتال" الفرنسية، وكبرى الشركات العالمية، سيعلن عنها لاحقا".

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن إحالة مشروع مصفى "الفاو" لشركة "CNCEC" الصينية جاء بعد حصول بغداد على ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك (SASAC) المملوكة للحكومة الصينية.

وبيّن أن عقد الإحالة شمل مسائل استراتيجية مهمة، مثل الطاقة النظيفة والضمانات والشفافية بشأن الدعم ونقل التكنولوجيا والتنظيم المالي.

ولفت إلى أن العقد يتضمن بنودا تتعلق بالبيئة والعمالة وتوريد التكنولوجيا المتطورة، وتدريب العاملين في مراكز تخصصية للتشغيل والصيانة والتطوير والأداء التقني والهندسي.

وأوضح أن المشروع سوف يدخل حيز التنفيذ في وقت قريب، وسيتضمن أحدث التقنيات في مجال تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية والمواد البلاستيكية والمكثفات البتروكيمياوية.

وذكر أن المصفى سوف يسهم في تشغيل 10000عامل ومهندس، وملاكات وسطية، بجانب تصدير المشتقات النفطية للسوق العالمية.