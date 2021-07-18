استهدف مسلحو "هيئة تحرير الشام" المتمركزون في ريف حلب الغربي، أحد الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب، شمالي سوريا.

أفادت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" بأن قذيفتين سقطتا في حي الشهباء الواقع شمال غربي مدينة حلب، حيث سقطت إحدى القذيفتين فوق بناء سكني، فيما سقطت الأخرى داخل مدرسة مجاورة.

ولم تسفر القذيفتان عن وقوع أي خسائر بشرية بين الأهالي، فيما تسببتا بإلحاق أضرار مادية محدودة بأحد المنازل الواقعة في البناء المستهدف.

من جانبه أوضح مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" بأن القذائف تم إطلاقها من قبل مسلحي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة بمسماها الجديد)، المنتشرين ضمن منطقة خفض التصعيد في ريف حلب الغربي، مشيراً إلى أن "تحرير الشام" نفذت العديد من الانتهاكات والاعتداءات خلال الفترة الماضية باتجاه القرى القريبة من مناطق سيطرتها.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر "سبوتنيك" من ريف حلب الغربي، بأن مسلحي "تحرير الشام" نفذوا بعيد استهدافهم لمدينة حلب، استهدافات مماثلة عبر القذائف باتجاه قرية "قبتان الجبل" التي يسيطر عليها الجيش السوري في الريف ذاته، دون وقوع خسائر بشرية.

© Sputnik . Zaher Tahan "جبهة النصرة" تستهدف مدينة حلب بالقذائف الصاروخية

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" المدرجة على لائحة الإرهاب الدولي، على أجزاء من ريف حلب الغربي الممتدة إلى ريف إدلب، حيث غالباً ما تكون تلك المناطق منطلقاً لهجماتها باتجاه نقاط الجيش السوري القريبة، أو لتنفيذ عمليات القصف بالقذائف باتجاه مدينة حلب، التي كانت شهدت قبل عدة أشهر استهدافاً مماثلاً لعدد من أحيائها الشرقية، ما أسفر حينها عن وقوع إصابات بين المدنيين.