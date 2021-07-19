انتخابات نقابية في لبنان تطيح بالأحزاب السياسية الحاكمة

نجح تكتل نقابي معارض لأحزاب السلطة في لبنان من الفوز بمقاعد مجالس المندوبين وموقع النقيب في نقابة المهندسين في لبنان، وذلك بعد سنوات من سطوة الأحزاب عليها.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأحد، عن فوز مرشح لائحة "النقابة تنتفض" عارف ياسين في انتخابات نقابة المهندسين في لبنان، والذي يعتبر مرشح المجتمع المدني في وجه تكتل أحزاب السلطة.

وحصد ياسين أصوات 6798 صوتا في النتائج النهائية مقابل 1528 صوتا لأبرز المنافسين، كما حصل التكتل على 9 أعضاء في مجلس النقابة و4 في صندوق التقاعد بفارق أصوات تخطى 3 أضعاف.

وتأتي انتصارات المستقلين بعد نجاحات كبيرة، حيث استطاعت الأحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني من الفوز بنقابة المحامين ومجلس فروع الجامعات الخاصة.